هيئة دولية تقرر مقاضاة المالكي لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية

دبي - الرياض

استنكر الدكتور المحامي خليل الدليمي رئيس الهيئة القانونية الدولية تصريحات المالكي وقال "نستنكر ويستنكر شعب العراق وقواه الوطنية الرافضة للاحتلال ولكل إفرازاته غير الشرعية، التصريحات المستفزة لنوري المالكي والتي هاجم فيها المملكة العربية السعودية ومايترتب عن تلك التصريحات الخطيرة غير المسؤولة والاستفزازية من إساءة لبلد له وزنه وثقله في الساحتين الإسلامية والدولية، بل وتتعدى تلك الإساءات والتصريحات التي تعبر عن نفس طائفية حاقدة ومريضة، تتعدى لتستفز مشاعر كل العرب والمسلمين"، وأضاف "هذه التصريحات التي تمثل تحريضا واضحا على الإرهاب وتهديدا للامن العربي الإسلامي والإقليمي والدولي وتهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدولي سيما وأن قادة مليشيات شيعية إرهابية متطرفة في العراق مثل واثق البطاط سبق وأن هدد بقصف وأجتياح أراضي المملكة في ضوء التحريض الطائفي المتواصل للمالكي عندما كان رئيساً لحكومة العراق في وقت أعلنت المملكة العربية السعودية مراراً انها ضد التطرف والإرهاب وجسدت ذلك واقعاً على الأرض" .

واستطرد "ان شعب العراق وقواه الوطنية ترفض وبشدة وتدين هذه التصريحات اللامسؤولة، وفي الوقت نفسه فإننا نعلن عن تشكيل هيئة دولية تضم كبار المحامين الدوليين لملاحقة ومقاضاة المالكي لإرتكابه جرائم دولية خطيرة منها جرائم تمس أمن وسلام المجتمع الدولي بأسره وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ، بالإضافة الى تصريحاته المتلاحقة ومنها الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية وهي في القانون الدولي تعتبر جريمة دولية تحرض على الإرهاب والعنف الطائفي ، وهذا دليل واضح يبيح للمملكة مقاضاته أمام القضاء الجنائي الدولي وكذلك من خلال الإختصاص العالمي، وبهذه المناسبة فإن الهيئة تضع كل إمكانياتها القانونية وبشكل تطوعي تحت تصرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمباشرة مهامها لمقاضاة هذا المجرم الإرهابي الطائفي في المحاكم العربية والدولية ومنها تسليم المحكمة الجنائية الدولية مئات الملفات الخطيرة التي تدين هذا الإرهابي المجرم" .