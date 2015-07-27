المغرب يدين اقتحام المسجد الأقصى ويطالب بوقف التصعيد الإسرائيلى

أعرب المغرب عن إدانته الشديدة لعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك أمس الأحد من طرف جماعات يهودية متطرفة ، مطالبا بوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية المتخذة ضد الفلسطينيين "الرامية لفرض أمر واقع جديد على الأرض".

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية فى بيان، أن المغرب "وإذ يدين بشدة هذا التصعيد الخطير وغير المقبول الذى يمس حرمة المسجد الأقصى، بهدف التمهيد للاستيلاء عليه، من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا".

وأضاف البيان أن "المملكة المغربية ، التى يرأس عاهلها الملك محمد السادس ، لجنة القدس ، تتابع بقلق وانشغال كبيرين ، عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك /الأحد/ من طرف جماعات يهودية متطرفة ، تحت حماية القوات الإسرائيلية التى اعتدت بعنف على جموع المصلين الفلسطينيين".