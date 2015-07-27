وزير الخارجية الإيرانى يصل إلى النجف فى زيارة للعراق

وصل إلى النجف جنوبى العراق الليلة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى زيارة للعراق ضمن جولة إقليمية شملت الكويت وقطر فى أعقاب توصل طهران لاتفاق مع مجموعة "5+1" الغربية حول ملف إيران النووى.

ووصل ظريف والوفد المرافق له إلى مطار النجف الدولى قادماً من العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر ان یصل بغداد اليوم الإثنين للقاء وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، حيث يعقدان بعد ظهر الغد مؤتمرا صحفيا.

کما یلتقى ظریف فى بغداد الرئيس العراقى فؤاد معصوم ورئیس الوزراء د. حیدر العبادى ورئیس مجلس النواب د. سلیم الجبورى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والحرب على تنظيم "داعش" والقضایا الدولیة و الاقلیمیة ذات الاهتمام المشترك والاتفاق النووى الإيرانى.

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