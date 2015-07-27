الرئيس العراقى: مشاركة تركيا فى الحرب ضد "داعش" كفيلة بتقليص خطر الإرهاب

أثنى الرئيس العراقى فؤاد معصوم على قرار تركيا المشاركة فى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى، قائلا إن دخول تركيا الحرب ضد الإرهاب كفيل بالمساهمة بشكل فعال فى تقليص خطر الإرهاب بدول المنطقة وهزيمة الإرهابيين بشكل شامل.

ولفت معصوم خلال اتصال هاتفى أمس الأحد مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تناول التطورات فى الحرب ضد الإرهاب بالمنطقة إلى أهمية استمرار عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستانى، وقال إن السلام يصب فى مصلحة كافة أبناء تركيا، وأن قرار تركيا بمباشرة عملية السلام فى عام 2013 كان قراراً شجاعاً وأن الاستمرار فى هذه العملية هو السبيل الأنجع للخروج بنتائج إيجابية .

من جانبه، نوه أردوغان بمبادرة الرئيس معصوم بالاتصال الهاتفى، مؤكدا أن تركيا دولة صديقة للعراق، كما أنها ماضية فى دعم العراق فى حربه الحالية ضد الإرهاب، مضيفا أن تركيا قررت فتح أجوائها أمام التحالف الدولى، وأنها مستعدة للمساهمة بشكل فعال فى محاربة الإرهابيين ودحرهم.