انطلاق حملات أمنية موسعة شمال سيناء لملاحقة المتورطين فى أعمال عنف

شهدت مناطق شمال سيناء، خلال الساعات الماضية، انطلاق حملات أمنية موسعة شملت 5 مدن وشاركت فيها قوات خاصة، وقال مصدر أمنى إن الحملات تستهدف ملاحقة مسلحين متورطين فى أعمال عنف ضد القوات والمدنيين، وتمشيط مناطق بئر العبد، والعريش، والحسنة، والشيخ زويد ورفح.

وأضاف، أن العمليات أسفرت حتى اللحظة عن القبض على عدد من المشتبه بهم وتوقيف سيارات بدون أوراق، وستعلن كل نتائج العمليات فى وقت لاحق فى بيان رسمى.

من جانبهم قال شهود عيان، إن القوات حاصرت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وسمع دوى انفجارات متتالية، كما سمعت انفجارات مماثلة جنوب العريش، وأطلقت القوات نيرانها التحذيرية بمختلف أنحاء مدينة العريش ومدينة الشيخ زويد ورفح.

وتواصل إغلاق ميادين المالح وضاحية السلام وسط العريش، كما أغلقت كليًا محيط ديوان المحافظة ومديرية الأمن والسجن المركزى ومعسكرات الأمن المركزى والمقرات الأمنية ومقرات حكومية، ووسط المدينة ومدخل مدينة الشيخ زويد الغربى والشرقى، ومحيط قسم الشرطة ومجلس المدينة وميدان مدينة الشيخ زويد وميدان قرية الجورة وطريق الشيخ زويد الجورة، وانتشر جنود حول هذه المواقع وأطلقت نيرانًا تحذيرية بكثافة.

وعادت الحياة لطبيعتها بشمال سيناء، بعد إغلاق وحظر تجوال طوال ساعات الليل، شمل مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

من جانبها شددت قوات الشرطة بالعريش إجراءات التفتيش، وأقامت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة داخل المدينة.