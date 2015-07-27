ننشر خطة محافظة الغربية للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

أعلنت محافظة الغربية، فى بيان رسمى أصدرته أمس الأحد، عن خطتها التى تم إعدادها للمشاركة فى احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة الأسبوع المقبل، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول العربية والأوروبية.

وستشارك المحافظة فى حفل الافتتاح بـ80 فردًا يمثلون جميع أطياف شعب المحافظة من أهالى شهداء الجيش والشرطة وذوى الاحتياجات الخاصة والموظفين والعمال والطلبة والفلاحين ووكلاء الوزارة والأقباط، وهم يمثلون جميع مراكز المحافظة الثمانية.

وأصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، توجيهاته بضرورة إطلاق حملة إعلامية ضخمة تتناسب مع قيمة الحدث بجميع مراكز ومدن المحافظة لإبراز أهمية الحدث محليًا وعالميًا وتعريف المواطنين بأهميته وأهدافه عن طريق تشغيل شاشات ليزر مدون عليها شعار قناة السويس الجديدة، وبيان بالعد التنازلى حتى لحظة الافتتاح، وبعض الشعارات الخاصة بأهميته وتأثيره فى مستقبل الوطن بل والعالم أجمع، وهذه الشاشات ستنتشر بشوارع مدينة طنطا الرئيسية، بالإضافة إلى وجود شاشات عملاقة فى الميادين، وقد تم الاتفاق مع إدارة العلاقات العامة بقناة السويس الجديدة، على إمداد المحافظة بـ2 "بروجيكتور" بمدينة المحلة الكبرى، لنقل هذا الحدث عن طريق البث المباشر، مع إقامة سارى كبير يضم علم مصر وعلم المحافظة وعلم قناة السويس الجديدة.

كما وجه محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة توفير لوحات إعلامية مضيئة كبيرة الحجم مدون عليها عبارات حماسية تؤكد قيم الولاء والانتماء للوطن بعيدًا عن أى توجهات فكرية أو انتماءات سياسية يتم تدبيرها بإمكانية كل مركز ومدينة بالتنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين "المجتمع المدنى"، لتكون قناة السويس هدية المصريين لكل الشعوب.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة محمد شحاتة عن تنظيم احتفالية كبيرة بمدينة طنطا يومى 4 و5 أغسطس المقبل تبدأ يوم الثلاثاء 4 أغسطس من الساعة 10 صباحًا : 10.30 صباحًا الافتتاح، ويشمل (السلام الوطنى – عرض فيديو حول قناة السويس الجديدة ومراحل تنفيذها – كلمة الشباب – كلمة مدير المديرية – كلمة المحافظ).

ومن الساعة 10.30 : 12 ظهرًا (لقاء حوارى حول قناة السويس والمستقبل والبعد الاقتصادى والأمنى من خلال خبير اقتصادى وخبير أمنى).

ومن الساعة 12.30 : 2.30 (معرض فنى وجداريات تعبر عن رؤية الطلائع والشباب لقناة السويس).

>ومن الساعة 2.30 :3.30 و(وجبة الغذاء للشباب والحاضرين)،

>من الساعة 4 :6 مساءً (ماراثون للشباب المشاركين ويبدأ من أمام الاستاد، مرورًا بكوبرى جيهان وينتهى باستاد طنطا).

ويوم الأربعاء5 أغسطس من الساعة 10 صباحا :11 صباحا (طابور حملة الاعلام ورفع علم مصر وعلم قناة السويس ويبدأ من أمام المحافظة، وينتهى عند النصب التذكارى).

ومن الساعة 11 صباحا : 1 ظهرًا (حفل فنى يشمل أغانى وطنية وعروضًا فنية وفلكلور، وذلك أمام النصب التذكارى).

وبالتنسيق مع مديرية الثقافة بالغربية، تم الاتفاق على تقديم عروض فنية بالميادين العامة ومحاضرات ثقافية ومعارض فنون تشكيلية وورش فنية للأطفال، وكذلك عرض أفلام فيديو عن القناة ومعارض للكتب وأمسيات شعرية ويتضمن ذلك مسابقات وجوائز.

كما تضمن برنامج الاحتفالات إقامة احتفالية ثقافية بقصر ثقافة طنطا يوم 6 أغسطس من الساعة 11 صباحًا محاضرة بعنوان قناة السويس، وتعميق الانتماء الوطنى (دكتور الحسينى معدى)، معرض فنى تشكيلى بعنوان قناة السويس العبور الثانى، معرض كتب بعنوان (القناة العبور الجديد )، معرض صور فوتوغرافى عن التجديدات فى القناة.

وبالنسبة لاحتفالات مركز ومدن المحافظة يوم افتتاح قناه السويس الجديدة 6/8/2015 وجاء بيانها كالتالى:

* مركز ومدينة زفتى:

>- تنظيم عرض مسرحى لمسرحية (مؤتمر غسيل الأدمغة لفرقة زفتى المسرحية بمسرح مركز شباب زفتى.

>- محاضرة عن أهمية قناة السويس فى حياتنا يحاضر فيها أحمد سليمان، وصبرى خليل فى السابعة مساءً

* مركز ومدينة السنطة:

>- ندوة عن مقدرات الوطن وكيفية الحفاظ عليها يحاضر يلقيها محمد جلال غنيم.

* مركز ومدينة بسيون:

>- محاضرة بعنوان الشباب وأهمية قناة السويس يلقيها أسامة محمد حسن.

* مركز ومدينة كفر الزيات:

>- ندوه بعنوان (قناة السويس مركز صناعى عالمى متكامل يلقيها طلعت إبراهيم).

كما سيقام ندوات ومحضرات ثقافية تدور حول أهمية قناة السويس، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى بجميع قرى ومراكز المحافظة.