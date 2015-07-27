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ضبط ثلاثة تجار مخدارت بحوزتهم 26 قطعة مخدر حشيش بشرم الشيخ

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ضبط ثلاثة تجار مخدارت بحوزتهم 26 قطعة مخدر حشيش بشرم الشيخ ضبط ثلاثة تجار مخدارت بحوزتهم 26 قطعة مخدر حشيش بشرم الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن فى جنوب سيناء، من ضبط ثلاثة تجار مخدارت صباح اليوم الاثنين يقومون بترويج جوهر الحشيش المخدر.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا من مدير المباحث بقيام عاطلين بترويج مخدر الحشيش.

ووردت معلومات الرائد هشام حجازى معاون أول مباحث قسم شرطه ثاني شرم الشيخ، بقيام كل من المدعو"ع. س. ع. عاطل" و مقيم الطور 26 سنة" والمدعو"ع. ح. م. عاطل" ومقيم وادى فيران أبورديس مواليد 26 سنة"، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش مستقلين السيارة رقم ط ج ه 1239ربع نقل، ويتخذون من منطقة نبق دائرة قسم شرطة ثانى شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وجه بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنهما.

بتقنين الإجراءات القانونية تمكن النقيب سامح بدوى معاون مباحث قسم شرطة ثانى شرم الشيخ، والنقيب محمد مجدى معاون مباحث قسم شرطة ثانى شرم الشيخ، من ضبطهما حال استقلالهما السيارة سالفة الذكر بمنطق نبق - دائرة القسم وبحوزتهما قطعة متوسطة الحجم "نصف فرش" وعدد "26" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 160 جراما ومبلغ مالى قدره (3700) جنيها وعدد "2 " هواتف محمولة وذلك حال بيعهما قطعة حشيش للمدعو "ر. ر. ش. 25 سنة" مقيم الدخيلة الإسكندرية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365