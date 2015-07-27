لو زهقت من الدايت وحاسس بالإحباط..5أسباب لثبات الوزن أهمها تجاهلك شرب الماء

أرسلت قارئة تسأل عن أهم أسباب ثبات الوزن رغم الاستمرار فى اتباع نظام غذائى، وطرق حل هذه المشكلة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن التخلص من الوزن الزائد يعد حلم كل الأشخاص، ولكن قد يعانى الكثيرون من ثبات الوزن وعدم نقصانه بعد فرطه من اتباع النظام الغذائى.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب وطرق حلها للتخلص من الوزن الزائد والحد من الثبات فى الوزن عليه، ومنها:

>1- وجبة واحدة لا تكفى، لأنها تتسبب فى الحد من حرق الدهون فى الجسم وتتسبب فى تراكم الدهون داخله.

2- عدم تناول طعام صحى غنى بالعناصر والفيتامينات الغذائية التى يحتاجها الجسم، كالفواكه والخضراوات.

>3- الاهتمام بتناول الماء يخلصك من وزنك الزائد، وتجاهلك لها يزيده.

>4- الكسل وتجنب ممارسة الرياضة يعد من أكثر الأشياء التى تزيد من وزنك، ولذلك عليك ممارسة المشى بشكل يومى.

>5- ويعد تناولك للطعام أمام التلفزيون واللاب توب والتحدث فى الهاتف من أهم اسباب ثبات و زيادة الوزن، ولذلك عليك الاهتمام بتناول وجباتك على مائدة الطعام دون فعل أى شىء آخر.