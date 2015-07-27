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تعرفى على أحدث طرق علاج تجاعيد الوجه بالخيوط الأمريكية

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تعرفى على أحدث طرق علاج تجاعيد الوجه بالخيوط الأمريكية تعرفى على أحدث طرق علاج تجاعيد الوجه بالخيوط الأمريكية
التجاعيد من أكثر المشاكل التى تتعرض لها البشرة، وذلك نتيجة لكثرة العوامل التى تساعد فى ظهورها.. وحول هذا يشير الدكتور محمد حسين أبو حديد، مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، إلى أن من أهم العوامل التى تساعد على ظهور التجاعيد فى البشرة هى التقدم فى السن، والتدخين والتعرض للشمس لفترات طويلة دون استخدام كريمات حماية من الشمس بمعدل الحماية المناسبة وعدم العناية بالبشره بصفة عامة.

ويضيف مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية، أنه مع مرور السنوات والتقدم فى العمر تضعف البشرة ويقل عدد خلايا الـFibroblasts المسئولة عن تصنيع الكولاجين وبالتالى تنخفض نسبة الكولاجين فى البشرة، كما تنخفض نسبة المواد المغذية مما يسرع من ظهور علامات الشيخوخة، فتفقد البشرة رونقها ونضارتها.

ويكمل لافتا إلى أنه فى ظل التطور الطبى فهناك علاجٍ غير جراحى وآمن وفعال يكافح ترهل البشرة وشيخوختها، مؤكدا أنه من أحدث وأفضل الحلول المتاحة والحديثة هى خيوط الشد الأمريكية، التى تعطى نتائج فورية وطبيعية تستمر لمدة طويلة (حوالى سنتين) وعلاج بعض التجاعيد والترهلات التى يصعب علاجها بالطرق الطبية التجميلية الأخرى مثل حقن البوتوكس وحقن (الفيللرز).

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