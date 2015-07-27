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اتحاد شاغلى ابنى بيتك بـ"العاشر" يُطالب بزيادة مساحة البناء لـ70%

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اتحاد شاغلى ابنى بيتك بـ"العاشر" يُطالب بزيادة مساحة البناء لـ70% اتحاد شاغلى ابنى بيتك بـ"العاشر" يُطالب بزيادة مساحة البناء لـ70%
طالب الدكتور محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين لمشروع ابنى بيتك بمدينة العاشر من رمضان، بضرورة دراسة أوضاع المنطقة وحل المشكلات التى يعانيها ساكنو المشروع، وضرورة إلغاء غرامات التأخير على أقساط الأرض، ورفع قضية للمطالبة بالحق القانونى فى زيادة المساحة المبنية إلى 70% تطبيقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وقال عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك حوالى 10 مشكلات رئيسية تعانى منها المنطقة بينها "الانقطاع الدائم لمياه الشرب، والصرف الصحى بالمنطقة، نتيجة لعدم مطابقة المواصفات للمواسير التى تم تركيبها بالمشروع، وتلف خطوط التليفونات فى بعض مناطق المشروع وضرورة توفير أنابيب الغاز، وتوصيل الغاز الطبيعى وتوفير الحصص الخاصة بابنى بيتك من الخبز والغاز الطبيعى، والمرافق والخدمات والتواجد الأمنى والرصف والإنارة.
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