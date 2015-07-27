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غرفة الطباعة تناقش إستراتيجية تطوير القطاع الخميس المقبل

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غرفة الطباعة تناقش إستراتيجية تطوير القطاع الخميس المقبل غرفة الطباعة تناقش إستراتيجية تطوير القطاع الخميس المقبل
ينظم مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات مؤتمرا يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد، وذلك لتكريم المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة دلتا لتبرعه بمليون جنيه لقناة السويس.

كما سيتناول المؤتمر تبادل الآراء والأفكار حول صناعة الطباعة فى وكيفية تطويرها وعرض الإستراتيجية الخاصة بالغرفة الرامية نحو تعظيم وتطوير أداء القطاع.
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