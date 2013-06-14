اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا.. ونسبة النجاح 58.3%

اعتمد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا، نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 58.3% وحصدت الفتيات على 11 مركزا ضمن الـ17 الأوائل.

قدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا أن النتيجة تعبر بشكل حقيقى عن مستوى الطلاب لهذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم أوائل الشهادات لتحفيز الطلاب، كما سيتم تكريم القيادات التعليمية والإداريين المتميزين الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسى لإخراجه بمستوى متميز.

واستعرض ممدوح مبروك وكيل وزارة التربية والتعليم نسب النجاح لهذا العام، حيث أوضح أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 82 ألف و379 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 82 ألف و62 طالبا وطالبة نجح منهم 47 ألف و815 طالب وطالبة بنسبة نجاح 58.3 %.

وجاءت إدارة المنيا التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 69.7% ومطاى فى المركز الثانى بنسبة نجاح 63% وبنى مزار فى المركز الثالث بنسبة نجاح 61.2% وديرمواس فى المركز الرابع 59.3% وأبو قرقاص الخامس بنسبة نجاح 57% وسمالوط فى المركز السادس بنسبة نجاح 56.1% وملوى فى المركز السابع بنسبة نجاح 55.4% ومغاغة الثامن بنسبة نجاح 49.6% والعدوة فى المركز التاسع بنسبة نجاح 44%.

وحصلت الطالبة سلمى ناصر محمد مدرسة سان مارك الخاصة على المركز الأول بمجموع 300 /300 والطالبة شيماء عبد الله عبد النعيم مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات على المركز الأول مكرر بمجموع 300/300 وفى المركز الثانى بمجموع 299.5 كل من الطالب مهاب مجدى ناثان مدرسة رمسيس الإعدادية وإبمان رضا محمد مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ورنيم نبيل حسنى مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات وعبد الرحمن محمد حافظ مدرسة على بن أبى طالب ومحمد ناصر تونى مدرسة بهدال الإعدادية ونهى إبراهيم عبد الحميد مدرسة ملوى بنات.

وجاء فى المركز الثالث بمجموع 299/300 كل من هديل صلاح عبد المحسن مدرسة قاسم أمين بنات ومى أيمن فاروق درويش مدرسة الراهبات القديس يوسف وتونى وائل تونى مدرسة الرحمة بنات ومحمود تهامى عبد الله مدرسة الزهراء الخاصة، ومحمد حسام فوزى شحاته مدرسة المنيا ع بنات وعليا صافى الدين مدرسة العدوة الإعدادية بنات وفاطمة سيد على مدرسة التقوى الخاصة وميرنا جميل لبيب مدرسة قاسم أمين بنات.