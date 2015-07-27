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قائد الزمالك: سنزور لاعب ليوبار في المستشفى

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قائد الزمالك: سنزور لاعب ليوبار في المستشفى قائد الزمالك: سنزور لاعب ليوبار في المستشفى

قرر حازم إمام قائد فريق الزمالك التوجه يوم الأثنين باكر إلى مستشفى الدفاع الجوي من أجل الاطمئنان على حالة رودي نداي مهاجم ليوبار.

وتعرض نداي لإصابة بكسر في الفقرة الرابعة والخامسة إثر سقوطه على رأسه أمام الزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في خسارة فريقه 2-0.

وقال إمام لـFilGoal.com يوم الأحد: "سنزور لاعب ليوبار في المستشفى غدا للاطمئنان على حالته".

وأضاف "اللاعب تعرض لإصابة في مباراتنا وهذه الأهم فيها سلامة اللاعبين وسنطمأن بأنفسنا".

وتابع "لم نكن نعلم حجم الإصابة أثناء المباراة وحرصنا على متابعة حالته عقب اللقاء".

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فيديو اليوم السابع

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