بالأرقام - ليوبار يستحوذ والزمالك يفوز.. والسر في حازم إمام

نجح الزمالك في عبور العقبة الثالثة من دور المجموعات بالفوز على ليوبار بهدفين نظيفين في كأس الكونفدرالية وتصدر مجموعته.. ولكن.

الزمالك خطف هدفين ساهما في تراجع مستوى لاعبيه وهو ما تظهره إحصائيات المباراة.

وذكر موقع Korastats.com الإحصائي أن الزمالك لم يكن هو صاحب الاستحواذ والخطورة على المرمى بقدر ما فعله الضيوف.

فتوضح الإحصائيات أن نسبة الاستحواذ كانت لصالح ليوبار 54 % نتج عنها 17 تصويبة منهم ستة بشكل صحيح.

لكن لاعبي الزمالك سددوا سبع كرات فقط باتجاه المرمى منهم أربعة بين القائمين والعارضة جاء منهم هدفين.

كما أن معدل تدوير الكرة بين أقدام لاعبي الزمالك لم يكن كثيفا بالدرجة الكافية بواقع 307 تمريرة صحيحة بنسبة 76 % مقابل 80 % للاعبي ليوبار.

وأرسل لاعبو ليوبار 31 كرة عرضية منهم ثلاثة فقط وصلوا لزملائهم.. بينما الزمالك لعب ثماني عرضيات منهم كرتين فقط عرضية.

السر

كان حازم إمام هو مفتاح فوز الزمالك على ليوبار.. صنع الهدف الأول وحصل على ركلة جزاء الثاني.

وبخلاف ذلك كانت نسبة تمريراته السليمة 89% وفقا لإحصائيات Korastats.com.. ونجح في مراوغتين صحيحتين.

أرسل حازم إمام ثلاث عرضيات للزمالك منهم كرة الهدف.. ولديه خمس تصديات دفاعية ناجحة.

وارتكب حازم خطأين وحصل على مثلهما من لاعبي ليوبار.