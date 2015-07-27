وكيل أحمد فتحي لـ في الجول: اللاعب لم يحسم قرار العودة.. وهناك اهتمامات إنجليزية

أكد ممدوح عيد وكيل اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن لأم صلال أن لاعبه لم يحسم قرار العودة إلى مصر بشكل نهائي.

وكان فتحي قد أقدم على خطوة فسخ التعاقد مع أم صلال، وعلم FilGoal.com أنه سيتم بشكل ودي بين الطرفين.

وقال عيد لـFilGoal.com يوم الأحد: "أولا أحب أن أوضح أن أحمد فتحي رحل من الدوري القطري وهو ثاني أفضل لاعب في البطولة وفقا للإحصائيات رغم إصابته التي أبعدته تسع مباريات".

وأضاف "فتحي لاعب أهلاوي ولا يفكر في أي ناد مصر بخلاف الأهلي.. لكن أود التأكيد على أن فسخ الارتباط بأم صلال لم يتم بشكل كامل ويتبقى بعض الإجراءات البسيطة".

وتابع "فتحي لم يحسم قرار العودة إلى مصر بشكل نهائي وهناك اهتمامات من أندية إنجليزية وخليجية".

وشدد ممدوح عيد الذي نقل أحمد فتحي لخوض تجربة احترافية في هال سيتي من قبل على أنه غير مكترث بالرد على الشائعات التي تهاجم اللاعب في الأونة الأخيرة.

وكان علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة قد أكد أنه بمجرد أن يتم فسخ تعاقد اللاعب مع أم صلال سينضم للأهلي بشكل رسمي.

ولعب فتحي مع أم صلال 17 مباراة سجل هدفا ولم يصنع أي هدف.. نال ثلاث بطاقات صفراوات وبطاقة حمراء واحدة.