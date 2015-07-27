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بالصور..انتقادات لأمير قطر لاصطحابه حقائب نقلتها 3 شاحنات لفندق فى لندن

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أثارت كمية الحقائب الكبيرة التى حملها تميم بن حمد آل ثان أمير قطر فى رحلته إلى لندن استياء الكثيرين، حيث انتقدت صحيفة الديلى ميل البريطانية، الكمية الهائلة من الحقائب والأمتعة، التى حرص الأمير القطرى على اصطحابها معه فى رحلته إلى لندن على متن طائرة خاصة.

وفى انتقادها للبذخ الكبير للأسرة الحاكمة القطرية ـ قالت صحيفة الديلى ميل "لا أحد منا يحتاج أن يشعر بالذنب إذا حمل أكثر مما يحتاج إليه فى عطلته أو رحلته، وذلك بعد أن رأينا الكم الهائل والكبير من الحقائب والأمتعة التى حملها أمير قطر معه فى رحلته إلى لندن، والتى أرسلها على إحدى طائرات هارودز قبل وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن على متن طائرة خاصة ، حيث احتاجت حقائبه إلى 3 شاحنات لنقلها إلى فندق Grosvenor House، ذو الخمس نجوم، والتى امتلأ بها لوبى الفندق تمامًا".

وأضافت الديلى ميل، أن الكمية الهائلة من الحقائب والأمتعة التى اصطحبها أمير قطر ، تعود إلى الثراء الفاحش والبذخ الكبير للأسرة الحاكمة فى دولة قطر.

حقائب أمير قطر تملأ لوبى الفندق -اليوم السابع -7 -2015
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حقائب أمير قطر تملأ لوبى الفندق

أحدى الشاحنات التى حملت الحقائب -اليوم السابع -7 -2015
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أحدى الشاحنات التى حملت الحقائب

الحقائب فى لوبى الفندق -اليوم السابع -7 -2015
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الحقائب فى لوبى الفندق

صحيفة ديلى ميل -اليوم السابع -7 -2015
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صحيفة ديلى ميل


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