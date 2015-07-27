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تمديد فترة مسابقة التصوير في مهرجان العسل.. بالباحة

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    مددت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الثامن في الباحة الذي يعقد في الفترة من 15-26 شوال في غابة رغدان موعد استقبال المشاركات في مسابقة التصوير الفوتوغرافي في مهرجان العسل الدولي حتى مساء الاثنين 18 شوال.

وحث الدكتور أحمد الخازم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الثامن، المهتمين على المشاركة في هذه المسابقة والتواصل مع اللجنة المنظمة في حالة الرغبة في التقاط صور حية من المناحل ليتم الترتيب لهم مع مربين النحل كلاً في منطقته.

وذكر أن الفائز الأول سيحصل على مبلغ ثلاثة آلاف ريال، بينما ينال الثاني مبلغ ألفي ريال، ورصد للثالث مبلغ 1000 ريال، إضافة إلى ميداليات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية، وترسل الأعمال المشاركة إلى البريد الإلكتروني (beephoto666@gmil.com).

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