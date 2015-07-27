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البارزانى يبحث مع وزير النفط العراقى التعاون لحل عقبات تنفيذ الاتفاق النفطى

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البارزانى يبحث مع وزير النفط العراقى التعاون لحل عقبات تنفيذ الاتفاق النفطى البارزانى يبحث مع وزير النفط العراقى التعاون لحل عقبات تنفيذ الاتفاق النفطى
التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى مساء أمس الأحد فى أربيل، وزير النفط العراقى عادل عبد المهدى.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات ما بين حكومتى إقليم كردستان فى أربيل والحكومة الاتحادية فى بغداد لاسيما فى مجال الطاقة وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، والعقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق النفطى بين الجانبين، وأكدا على التعاون المستمر لحل كافة المشكلات العالقة ما بين بغداد و أربيل .

وكانت العراقية المركزية فى بغداد توصلت فى 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية، ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية وفى المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.

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مصر 365

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