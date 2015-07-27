البارزانى يبحث مع وزير النفط العراقى التعاون لحل عقبات تنفيذ الاتفاق النفطى

التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى مساء أمس الأحد فى أربيل، وزير النفط العراقى عادل عبد المهدى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم خلال اللقاء بحث علاقات ما بين حكومتى إقليم كردستان فى أربيل والحكومة الاتحادية فى بغداد لاسيما فى مجال الطاقة وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، والعقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق النفطى بين الجانبين، وأكدا على التعاون المستمر لحل كافة المشكلات العالقة ما بين بغداد و أربيل .
وكانت الحكومة العراقية المركزية فى بغداد توصلت فى 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية، ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية وفى المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.