بطل "صرخة روح" ينفي شائعة موته برصاصة طائشة!

نفى الفنان السوري يزن السيد الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، والتي تدّعي وفاته برصاصة طائشة إثر الحرب الدائرة في سوريا.

وكتب السّيد عبر صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك": "شكراً لكل يلي سألو عني عن طريق الهاتف أو الفيس بوك أو المسجات محبتكم غالية عليّ كتير، الله يسامح يلي كان السبب بإشاعة موتي، بس الظاهر استحى على حالو ومحى البوست، محبتي للجميع".

يشار إلى أنّ يزن السيد من مواليد عام 1980، لمع إسمه في ملاعب كرة القدم السورية كلاعب هجوم في أشهر الأندية السورية، ثم انتقل ليعمل كمقدّم للبرامج الفنية عبر قناة "سوريا دراما"، ليشارك بعدها بالعديد من المسلسلات، وفي هذا العام أطل كممثل أساسي ضمن مسلسل "صرخة روح" الذي أثار جدلاً كبيراً، نظراً لتركيزه على العلاقات الغير المشروعة وقصص الخيانات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي