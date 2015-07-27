منى واصف: لستُ مضربة عن الصحافة!

في سؤالٍ حول امتناعها في السّنوات الأخيرة عن إجراء أي لقاءات إعلاميّة، قالت الفنانة السورية منى واصف: "لستُ مضربة عن اللقاءات الصّحفيّة، ولكنّني اتّخذت قراراً بعدم إجراء أي لقاء منذ بدء الأحداث في سوريا".

فيما أشارت واصف إلى أنّها لم تتابع إلا عدداً قليللاً من الأعمال في موسم دراما رمضان 2015، مؤكّدة أنّها لا تحب أن تُقيّم أي عمل لا سلباً ولا إيجاباً، وأنّها تترك هذه المهمّة للجمهور.

وأكّدت واصف في حديث سريع لموقع "سيدتي نت"، أن مشاركتها في المسلسل العربي المشترك "سمرا" كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ويروي "سمرا" مسلسل حكاية فتاة تعيش حياة بدوية، وتدور أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي، ترتكز حكاياته على قصص الحب والغرام والعشق والشهامة.

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