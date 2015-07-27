زواج النجم زاك رولوف من خطيبته توري باتون

تزوج الممثل الأمريكي Zach Roloff ليلة السبت 25 تموز- يوليو من خطيبته Tori Patton، بعد علاقة إستمرت عام واحد تقريباً.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن حفل الزفاف أقيم داخل مزرعة أهل العريس في Hillsboro بولاية واشنطن الأمريكية، كما حضره الأهل والأصدقاء الذين تخطى عددهم الـ 200 شخص.

وقد أعرب Roloff نجم مسلسل Little People Big World، والذي يعاني من داء الـ dwarfism، عن سعادته التي لا توصف بالإقدام على هذه الخطوة مع الإنسانة التي أحبها وأحبته بكل إخلاص قائلاً لصحيفة People الأمريكية: إنه يومنا الكبير.. لقد تزوجنا وكرسنا حياتنا لبعضنا البعض أمام الأهل والأصدقاء والأحبة.. بالفعل نحن متحمسان جداً.

وإستغل Zach هذه المناسبة السعيدة لتوجيه الشكر الأكبر لأهله الذين دعموه بإستمرار وفي كل خطوة، معتبراً انهم السبب الأساسي في نجاحة وسعادته.