رئيس مجلس إدارة أخبار سوهاج: مبادرة "اليوم السابع" رائدة ومحل تقدير

قال إسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "أخبار سوهاج" الإقليمية، إن المبادرة التى تبناها "اليوم السابع" فى الاهتمام بالصحافة الإقليمية هى تجربة رائدة ومحل تقدير من الجميع، ويضاف إلى رصيد نجاحات جريدة " اليوم السابع " بقيادة الزميل خالد صلاح.

وأضاف "العوامى"، أن جريدة أخبار سوهاج بصفتها أول صحيفة إقليمية مستقلة بسوهاج تشيد بمبادرة "اليوم السابع" فى رعاية الصحافة الإقليمية، لما لها من دور فعال وهام جدا، وتحتاج إلى من يأخذ بيدها ويسلط الضوء عليها وعلى قضاياها وإنجازاتها التى تقدمها خدمة لجماهير الأقاليم الغائبة عن الأضواء.

وأكد "العوامى"، أن الصحافة الإقليمية لم تأخذ حقها حتى الآن، وأنه آن الأوان لتلتفت إليها وسائل الإعلام من خلال برامجها المختلفة، وخاصة الإخبارية والحوارية، وخيرا فعلت "اليوم السابع" بأن أخذت زمام المبادرة.