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"الخليج لمكافحة الإرهاب":أيمن نور حصل على الجنسية الإيرانية عبر"حزب الله"

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"الخليج لمكافحة الإرهاب":أيمن نور حصل على الجنسية الإيرانية عبر"حزب الله" "الخليج لمكافحة الإرهاب":أيمن نور حصل على الجنسية الإيرانية عبر"حزب الله"
قال بلال الدوى مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، حصل على الجنسية الإيرانية بوساطة قيادات بحزب الله اللبنانى، وذلك أثناء إقامته فى إحدى فيلات بيروت تحت حماية مشددة من أفراد الحزب.

وكشف "الدوى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "من الآخر" على قناة روتانا مصرية، كيفية حصول أيمن نور على الجنسية الإيرانية، قائلاً: "فى البداية واجهته مشكلة فى تجديد جواز سفره فى شهر فبراير 2015 فذهب للسفارة المصرية، والتقى السفير المصرى فى بيروت، واختلف معه وحدث شد بينهما بسبب تأكيد السفير لأيمن نور، أن عليه السفر لمصر لتجديد جواز السفر إلا أنه رفض، فلجأ لأصدقائه فى حزب الله اللبنانى "الجناح العسكرى للحرس الثورى الإيرانى" فى لبنان، للتوسط للحصول على الجنسية الإيرانية".

من ناحية أخرى، انتقد مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، موقف كثير من أسماهم "المثقفين المصريين" مثل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذى أجرى حوار مع جريدة السفير اللبنانية، مشيرًا إلى أن "هيكل" لم يحصل على الجنسية الإيرانية، لكنه عمل مستشارًا للخمينى فى إيران، وكان أيضًا صديق شاه إيران وعائلته، ثم بعد الثورة هناك أصبح مستشارًا لكبار رجال الثورة الإيرانية.

كما انتقد تصريح "هيكل"، الذى قال فيه " دولة مفلسة وليس لها دور فى المنطقة"، بينما أثنى ورحب بالاتفاق النووى الدولى مع إيران ولم يتطرق لخطره على المنطقة العربية أو مصر، ونسى أن مهندسًا إيرانيًا يوم 28 يناير 2011 جاء لمصر عبر السودان لتعليم الإخوان كيف يفجرون خطوط الغاز" – حسب قوله.


>أيمن نور: إعدام 6 بتهمة اقتحام"غد الثورة" يتناقض معنا رغم كونه فى صالحنا

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