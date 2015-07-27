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حبس سائق "مركب الوراق" الغارق فى النيل 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس سائق "مركب الوراق" الغارق فى النيل 4 أيام على ذمة التحقيق حبس سائق "مركب الوراق" الغارق فى النيل 4 أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة الوراق برئاسة باهر حسن، وإشراف المستشار أحمد البقلى المحاكى العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس سائق مركب الوراق الغارق فى مياه نهر النيل 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهم، أمام خالد عبد الحميد وعمرو البنا وكيلى نيابة أول الوراق، باعترافات تفصيلية عن الحادث وكيفية حدوثه؛ بدءًا من اصطدامه بالصندل وغرق المركب حتى تمكنه من إنقاذ نفسه من الغرق فى نهر النيل، ومكان اختبائه حتى تسليم نفسه.


>عقب تسليم السائق نفسه.. النيابة تأمر بضبط وإحضار مالك مركب الوراق

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