مهرجان «صيفنا بكم أجمل» في حائل يجذب الزوار

سجل مهرجان «صيفنا بكم أجمل» بمنطقة حائل إقبالاً كبيراً من قبل الزوار، والذي تنوعت فعالياته وأنشطته السياحية في متنزه المغواة الترفيهي ومنتجع وحديقة السمراء وسلمى سيتي والحديقة مول وسلمى مول وسماح سنتر.

وأشار إبراهيم العتيق وكيل أمين منطقة حائل لشؤون الخدمات ومدير عام المهرجان إلى أن هذه الفعاليات التي تنظمها أمانة حائل تأتي إيماناً منها بدورها الاجتماعي والسياحي تجاه الأهالي والزوار والسيّاح، مؤكداً أنها تشهد حضوراً لملائمة الأجواء التي تمتاز بها عن بقية مناطق المملكة وتجذب لها الزوار من خارج المنطقة.

بدوره، بين سعد الثويني مدير إدارة الاعلام بالأمانة أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان اختلفت في هذا العام عن الأعوام السابقة بتنوع برامجها منها فعاليات للأسر المنتجة والأسواق الشعبية والجناح البحريني لعرض المنتجات البحرينية، وكذلك مسابقات بجوائز نقدية وعينية وفعاليات مجلس المهرجان مع نخبة من الإعلاميين، وفعاليات وألعاب للأطفال وجلسات مخصصة للعائلات مع توفير كامل الخدمات، بالإضافة للكافيهات ومحلات التسوق المتنوعة وحديقة حيوانات وألعاب دراجات وخيول كذلك إنشاء فعاليات استوديوهات تصوير نسائية ورجالية، إلى جانب معرض مقتنيات تراثية وألعاب هوائية وإلكترونية للأطفال. كما احتوى المهرجان على معارض توعوية لعدد من الجهات الحكومية.