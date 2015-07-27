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«بر تنومة» تدرب 35 موظفاً في بناء اللوائح للأعمال الخيرية

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«بر تنومة» تدرب 35 موظفاً في بناء اللوائح للأعمال الخيرية «بر تنومة» تدرب 35 موظفاً في بناء اللوائح للأعمال الخيرية

    نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة تنومة السبت دورة تدريبية بعنوان (بناء اللوائح الإدارية والتنظيمية) ل35 موظفاً يتبعون لأكثر من 15 جهة خيرية وحكومية، ويقدمها المستشار أديب بن محمد المحيذيف.

وتضمنت الدورة التي بدأت الساعة التاسعة صباحاً واستمرت إلى الثالثة عصراً عرضاً مرئياً وورشة تدريبية عن بناء اللوائح، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح محمد السويدي الناشط في الأعمال الخيرية أن البرنامج برعاية رجل الأعمال جبريل بن سعيد العسيري، مشيراً إلى أن للجمعية الخيرية في تنومة دوراً بارزاً في تطوير أداء موظفيها ودعوة المؤسسات غير الربحية للمشاركة بهذا البرنامج.

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