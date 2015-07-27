اللجنة العامة تعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات البلدية اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين.

وفي هذا الإطار قامت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمتابعة تنفيذ كافة الخطط والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات النهائية لانطلاق العملية الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.

وناقشت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة المهندس جديع القحطاني العديد من التقارير الواردة من اللجان المحلية على مستوى الأمانات والبلديات حول استعدادات هذه اللجان لانطلاق المرحلة الأولى من العملية الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق باكتمال تشكيل اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية وتوفير الكوادر وتجهيز المراكز الانتخابية بالأثاث والمستلزمات المكتبية استعداداً لاستقبال الناخبين والمرشحين.

كما ناقشت اللجنة تنفيذ الخطط التي وضعتها فرقها (التنظيمية والتقنية والإعلامية والقانونية) فيما يتعلق بالاستعدادات لمواكبة انطلاق العملية الانتخابية، و الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

وتشرف اللجنة التنفيذية وفقاً للمهام الموكلة لها من اللجنة العامة على متابعة أعمال اللجان المحلية على مستوى المملكة والبالغ عددها (16) لجنة محلية حيث تتلقى منها التقارير بشكل دوري حول الاستعدادات في اللجان والمراكز الانتخابية على مستوى الأمانات والبلديات، وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء الفرق الإعلامية والتنظيمية والقانونية والتقنية وتعقد اجتماعاتها بشكل اسبوعي لدراسة كافة التقارير الواردة من اللجان المحلية في مختلف الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية ورفع تقرير اسبوعي إلى اللجنة العامة للانتخابات.

من جهته، أكد رئيس الفريق الإعلامي حمد العمر استمرار الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية في السابع من ذي القعدة المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم استئناف هذه الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل أوسع بعد توقف موقت خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لتغطى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار العمر إلى أن الحملة الإعلامية والتوعوية تهدف خلال المرحلة المقبلة لحشد المواطنين وحثهم على قيد أسمائهم في جداول الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية ويكونوا جزءاً فاعلا في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيداً عن التعصب والمذهبية.

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي أكد بريك القرني عضو الفريق التنظيمي اكتمال الاستعدادات فيما يتعلق بهذا الجانب حيث تم تشكيل اللجان المحلية على مستوى المملكة والتي يبلغ عددها (16) لجنة محلية، كما تم تشكيل اللجان الانتخابية في الأمانات والبلديات التابعة لهذه اللجان.

وأوضح القرني أنه تم تزويد المراكز الانتخابية بكافة الامكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين خلال مرحلة القيد وتسجيل المرشحين.

وأشار القرني إلى أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت (1263) مركزاً انتخابياً موزعة على (284) أمانة وبلدية على مستوي المملكة ، كما اعتمدت اللجنة العامة (250) مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكافة مناطق المملكة بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.

من جانبه، نوه أحمد الحميدي رئيس الفريق القانوني إلى إصدار قرارات تشكيل لجان فصل الطعون والمخالفات الانتخابية ويبلغ عددها (16) لجنة ترتبط مباشرةً بالوزير، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.

بدوره أوضح رئيس الفريق التقني المكلف م. ناصر الفهيد أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال التقنية اللازمة استعداداً لتنفيذ اعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، وذلك من خلال فريق تقني متخصص يتكون من فريق رئيسي بالوزارة ووحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات.