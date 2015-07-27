شهداء الواجب وأسرهم يتصدرون أولويات القيادة.. والمجتمع يحرص على تكريمهم

حرصت القيادة الرشيدة على أن تكون حاضرة في عزاء أي شهيد بذل روحه للوطن لتحتضن أسرته وأطفاله الذين امتلأت صدورهم فخراً وعزة أن يزف ابنهم "شهيد واجب" الذي وقف على حدوده وحارب أعداءه.

يتجسد ذلك في حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أول المعزين لعائلات الشهداء، وتقديم الدعم والعون لهم، وأضحى حضورهما صورة فخر تعتز بها القيادة والشعب للجنود الأبطال الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن.

كثير من أسر الشهداء وجدوا في الأمير محمد بن نايف، الرجل الإنسان وأول معين لمصابهم، فتجده يحرص على أسر الشهداء وأبنائهم والباذل لسبل العطاء والمخفف لفقدهم الأليم، لتمتد يده الكريمة لأولئك الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ومواجهة أصحاب الفكر الضال والخلايا الإرهابية؛ ليكون دعمه ممتدا لما قام به والده -رحمه الله- الأمير نايف بن عبدالعزيز بإنشاء قسم لرعاية أسر شهداء الواجب الذي أوجد بالإدارة العامة للشؤون العسكرية وتطويره ودعم القسم بجميع الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية لمتابعة أوضاع الأسر وتلبية احتياجاتهم، فكان من أبرز خدمات هذه الإدارة حل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض حياة أسرة الشهيد المادية والاجتماعية ومتابعتها عن قرب والتحقق من أوضاعهم والاطمئنان عليهم. كما يتم تكريم الشهيد بترقيته للمرتبة التي تليها فور استشهاده وأخذ أول مربوط بالرتبة المرقى لها، ويشمل ذلك كله البدلات والعلاوات للرتبة الجديدة. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة له ومساعدة عاجلة فور استشهاده لأسرته ب100 ألف ريال ومليون ريال أخرى لشراء سكن مناسب تراه العائلة، إضافة إلى ذلك كله تقوم الدولة بتسديد جميع ديونه، ومعايدة أسرته بالعيدين بمبلغ 20 ألف ريال لكل فرد وراتب شهري لوالديه وزوجته.

لم تكتف القيادة بذلك فمن وقف على حدوده ودافع عن حرمة أرضه لابد وأن يرفع إلى أعلى المقامات، فأمرت بصرف بطاقات خاصة لأسر الشهداء في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لوزارة الداخلية وتسهيل إجراءاتهم في جميع المستشفيات الحكومية، وأعطت أولوية بالتقديم على صندوق التنمية العقاري إلى جانب إعفائهم من القروض التي حصلوا عليهما من قبل. كما تم ابتعاث عدد من أبناء الشهداء للدراسة خارج المملكة على حساب وزارة الداخلية.

ولا يقل فخر المجتمع بشهدائه عن القيادة بشيء، فتفتخر القبائل والأسر وتزف شهدائها باعتزاز وتكرم عائلته التي دعمته، فسميت الشوارع بأسماء الشهداء باختلاف رتبهم في مدن المملكة، إضافة إلى تغير أسماء ميادين عديدة بميدان الشهداء. ودعم المجتمع هؤلاء البواسل بشتى الطرق أبسطها الدعاء الذي استحدث له وسم خاص «#شهداء_الواجب» لمشاركتهم وأسرهم بأبسط العبارات والابتهال لمن يحمون الوطن لنعيش بأمن ورخاء.

وحرصت الكثير من القبائل والأسر بمعايدة أسر الشهداء وتكريم أبنائهم المرابطين على حدود الوطن وتشجيعهم بما يقومون به من خدمة الدين وولاة الأمر. كما خصص الكثير من الأفراد بتوفير وتوزيع مواد الغذائية والمساعدات المادية والعينية لشهر رمضان والعيد لزوجات وأسر الشهداء دعما ومؤازرة لمصابهم. بالإضافة إلى الاحتياجات الدراسية والمستلزمات المدرسية ومقاعد دراسية مجانية في مدارس نموذجية، وإعفاء بعض أبنائهم من الرسوم الجامعية والذي تبرع بها العديد من رجال الأعمال تكريما لآبائهم من الشهداء. كما قام الكثيرون في شهر رمضان بحملات دعمها الإعلام الإلكتروني بقوه بتوزيع وجبات إفطار صائم بنية شهداء الواجب في الطرقات الرئيسية. كما قام الكثيرون أيضا بالتبرع بسلال تموينية وتوزيعها على الفقراء في القرى والهجر عرفانا وتقديرا لمن بذل نفسه ودمه لشهداء هذا الوطن الغالي، والذي يدل على مجتمع متلاحم فخور بأبنائه الجنود الذين تركوا كل شيء ليحموا أسرهم ووطنهم ويذودا بكل من أراد المساس بأمنه وسلامته.