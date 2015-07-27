تغريم حافلات لنقل المعتمرين 1.8 مليون ريال خلال إجازة العيد

شنت وزارة النقل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مركز الضبط الأمني (بالقدية)، جولات تفتيشية على الحافلات الممارسة لنشاط نقل الزوار والمعتمرين، حيث تم رصد 395 مخالفة لحافلات تمارس النشاط، وتم تطبيق غرامات مالية عليها بلغت (1.870.000) ريال.

وتضمنت هذه المخالفات 109 مخالفات لحافلات تمارس النشاط بدون ترخيص وتغريمها ب 545 ألف ريال، كما تم تسجيل 189 مخالفة لحافلات يزيد عمرها الافتراضي عن المسموح به وغرمت بمبلغ 945 ألف ريال، إضافة إلى رصد 71 مخالفة بسبب تشغيل مركبات غير مسجلة بالمملكة للنقل الداخلي بدون موافقة الوزارة وغرمت ب355 ألف ريال.

كما رصدت الوزارة 24 مخالفة لحافلات تعمل بدون بطاقات تشغيل وغرمت بمبلغ 24 ألف ريال، إضافة إلى تسجيل مخالفتين لتشغيل حافلات ببطاقات تشغيل منتهية وتم تغريمها 1000 ريال.