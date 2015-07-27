جامعة الفيصل تفتح بوابة القبول الإلكتروني للبرنامج الانتقالي

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الانتقالي (مقر الدراسة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالجامعة)، وكذلك برنامج الدبلوم (مقر الدراسة في كلية المجتمع ببقيق) لنظام الانتظام. وأوضح عميد القبول والتسجيل د. محمد الفريدان أن البوابة الإلكترونية افتحت أمس وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 12/10/ 1436ه الموافق 28/7/2015م، مشيرًا إلى أنه سيغلق نظام تقديم طلبات القبول في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء 12/10/1436ه.

وحول ماهية البرنامج الانتقالي، وبرامج الدبلوم بين الدكتور الفريدان أن الدراسة في البرنامج الانتقالي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع يشمل البرنامج الانتقالي لإدارة الأعمال: وهي برامج أكاديمية موجهة نحو حملة الشهادة الثانوية بتخصصاتها العلمية والأدبية أو ما يعادلها، وتشتمل على مقررات عامة تدرس لكافة التخصصات في كلية إدارة الأعمال من المستوى الأول وحتى المستوى الرابع في الخطة الدراسية المعتمدة، ويتم من خلالها إعداد الطالب أو الطالبة لدخول مرحلة البكالوريوس في التخصصات المحاسبة، الموارد البشرية، الإدارة المالية، التسويق، المخاطر و التأمين.

وينتقل الطالب إلى مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال بعد اجتياز كامل البرنامج الانتقالي بمعدل لا يقل عن (2) من (5)، وفي حال حصول الطالب على معدل أقل من المعدل المطلوب لا يحق له المطالبة بمواصلة مرحلة البكالوريوس، ويعطى سجلا أكاديميا يثبت المقررات التي درسها بدون الحصول على أي مؤهل.

أما عن برامج الدبلوم بكلية المجتمع ببقيق فأوضح د. الفريدان أنها برامج تعتمد على تقديم مقررات مكثفة في مجالات مختلفة من التخصصات، كمقررات أساسية تدعم الخريج في المجال المهني، إلى جانب أنه يدرس مقررات ذات طابع اقتصادي ومالي كمقررات، أو دراسة مكثفة في مجال التأمين وإدارة المخاطر، وأيضا يتم إعداد الطالب في المجالات الاقتصادية المتوقع أن يتعامل معها خلال عمله.

وبين أن الخطة الدراسية للبرنامج تتكون من عامين دراسيين، ويقسم كل عام على مستويين دراسيين، وباجتياز الطالب معظم المقررات الدراسية النظرية، يتقدم للتدريب العملي الصيفي.

وعن التخصصات المتاحة بكلية المجتمع ببقيق أفاد بأنها إدارة الموارد البشرية، تأمين وإدارة المخاطر، السكرتارية الطبية للطالبات فقط.