أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وفاة المطلوب محمد الفرج بطلقات نارية في بلدة القديح

Google+ Print
وفاة المطلوب محمد الفرج بطلقات نارية في بلدة القديح وفاة المطلوب محمد الفرج بطلقات نارية في بلدة القديح
804332066092.jpg

المطلوب محمد علي عبدالرحيم الفرج

الدمام - واس

    صرح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم ( أمس) الأحد الموافق 10/10/1436ه، باشرت شرطة القطيف بلاغًا عن تعرض أحد المواطنين للإصابة بطلقات نارية، ونقله إلى مستوصف مضر ببلدة القديح بواسطة شقيقه، حيث اتضح وفاة المصاب بعد وصوله إلى المستوصف، وأنه من بين المطلوبين للجهات الأمنية المعلنة أسماؤهم على قائمة ال (23) بتاريخ 8/2/1433ه، وهو المطلوب محمد علي عبدالرحيم الفرج، وأدلى شقيقه بمعلومات عن هوية الجناة الذين اتضح أنهما من المطلوبين في قضايا جنائية.

وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية