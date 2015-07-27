وفاة المطلوب محمد الفرج بطلقات نارية في بلدة القديح

الدمام - واس

صرح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم ( أمس) الأحد الموافق 10/10/1436ه، باشرت شرطة القطيف بلاغًا عن تعرض أحد المواطنين للإصابة بطلقات نارية، ونقله إلى مستوصف مضر ببلدة القديح بواسطة شقيقه، حيث اتضح وفاة المصاب بعد وصوله إلى المستوصف، وأنه من بين المطلوبين للجهات الأمنية المعلنة أسماؤهم على قائمة ال (23) بتاريخ 8/2/1433ه، وهو المطلوب محمد علي عبدالرحيم الفرج، وأدلى شقيقه بمعلومات عن هوية الجناة الذين اتضح أنهما من المطلوبين في قضايا جنائية.

وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها.