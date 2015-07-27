للنساء.. الإنجاب فى سن صغيرة يعرضك للإجهاض المتكرر وسلس البول المبكر

الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة، وبالطبع فتلك المرحلة تتطلب العديد من العوامل لنجاحها، وتجاوزها.

تبعا لرأى استشارى النساء الدكتور عطية أبو النجا، فإن سلامة عضلات الحوض من أهم العوامل الضرورية لنجاح الحمل، وهو الأمر الذى يتطلب وقتا للوصول له، فالفتيات قبل الثامنة عشر يعانين من ضعف عضلة الرحم، وهو ما يؤدى إلى عدم قدرة الرحم الحفاظ على الجنين، وبالتالى تتعرض الفتاه لعدد من الإجهاضات المتكررة.

كما أن الولادة فى سن مبكر مع ضعف عضلات عنق الرحم، يؤدى إلى تهتك تلك العضلات بصورة كبيرة ومضاعفة عن الحالات الأكبر سنا، وهو ما يؤدى إلى إصابة المرأة بأمراض كسقوط سقف البدن، واتساع المهبل وسلس البول فى فترات مبكرة جدا من عمرها.

فعلى سبيل المثال الفتاة التى تتزوج فى عمر العشرين وما فوق، يمكن أن تتعرض لتلك الأمراض بعد عدد معين من الولادات يتجاوز الثلاثة إلى أربع مرات، فيما تظهر أغلب تلك المشاكل بصورة مبكرة للغاية لدى الفتيات الصغيرات، وأحيانا تقع بعد الولادة الأولى، نظرا لزيادة عدد التهتكات التى تتعرض لها عضلة عنق الرحم الضعيفة عند عملية الولادة الطبيعى.