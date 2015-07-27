كمال حبيب: "الإخوان" تبحث عن أى شريك لذا رحبت بالاشتراكيين الثوريين

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تبحث عن أى شريك لها، لذلك رحب كثيرًا ببيان الاشتراكيين الثوريين، الذى دعا فيه لتشكيل جبهة لا تقصى شباب التيار الإسلامى.

وأضاف حبيب لـ"اليوم السابع"، أن الاشتراكيين الثوريين قوة هامشية وصغيرة جدًا حتى فى دائرة القوى الثورية، ويسعى الإخوان أن يلتقى الاشتراكيين الثوريين معهم فى مظاهراتهم، لافتًا إلى أن وصف الاشتراكيين الإخوان بالجماعة الإصلاحية وصف غير دقيق.

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