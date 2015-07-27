"الفيروسات الكبدية": بدء تصنيع الحقن ذاتية التدمير 2016 لمواجهة فيروس c

أكدت الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ كبد الأطفال عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية العلمية بكل محاورها، للقضاء على الفيروسات الكبدية فى مصر ، وخصوصًا فيروس سى خلال الاحتفالية، التى تنظمها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الثلاثاء المقبل، وأهمها بدء تصنيع الحقن ذاتية التدمير، وتحقيق معايير الدم الآمن للقضاء على فيروس سى.

وقالت إن الاستراتيجية التى بدأت فى أكتوبر الماضى تم دعمها من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم فى الأمراض فى الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد باستير بفرنسا، بعد أكثر من 3 سنوات من العمل مع مجموعات عمل ممثلة لكل قطاعات الصحة فى مصر.

وأوضحت، أن الخطة بدأت فى التنفيذ وسيتم الإعلان عنها فى اليوم العالمى للفيروسات الكبدية، وهى تتضمن خطة الحقن الأمن بدعم من منظمة الصحة العالمية كأول دولة يتم دعمها فى هذا الشأن، وتتضمن الخطة أيضًا نقل تقنية تصنيع الحقن الآمنة "ذاتية التدمير".

وقالت، إنه متوقع فى عام 2016 أن يتم البدء فى تصنيع هذه الحقن ذاتية التدمير فى مصر، مما سيكون لها دور كبير فى التحكم فى نقل العدوى بفيروس سى وبى، أو الفيروسات الكبدية التى تنتقل من خلال الدم، وأيضًا التحكم فى التخلص من المخلفات الطبية بشكل آمن، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت أيضًا فى تطعيم الأطفال حديثى الولادة ضد فيروس بى فى بعض المحافظات خلال 24 ساعة بعد الولادة وتسمى الجرعة "الصفرية".

وأكدت أنه من المتوقع أن تغطى باقى محافظات مصر أواخر عام 2016، مع البدء أيضًا فى خطة أمان الدم، والتى حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وقالت: نهيب بالإعلام فى دعم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى الخطة الإعلامية، والتى ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، ونشيد بدور الإعلام فى التصدى لمنع انتقال العدوى والوقاية حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة من العلاج والوقاية حسب الاستراتيجيات الدولية.

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