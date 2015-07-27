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معارض سورى: زيارة وزير خارجية إيران لقطر والكويت لشق الوحدة الخليجية

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معارض سورى: زيارة وزير خارجية إيران لقطر والكويت لشق الوحدة الخليجية معارض سورى: زيارة وزير خارجية إيران لقطر والكويت لشق الوحدة الخليجية
قال ماجد حمدون، رئيس الكتلة الوطنية الجامعة فى سوريا (أحد أطياف المعارضة السورية) إن زيارة وزير خارجية إيران، جواد ظريف، إلى كل من قطر والكويت اليوم، الأحد، تأتى من منطلق شق وحدة الصف بين دول مجلس التعاون الخليجى فيما يخص المشروع الإيرانى فى المنطقة.

وأوضح حمدون من مقر إقامتة بدولة الإمارات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن وزير خارجية إيران سينقل رسائل إيرانية متباينة لكل من الدولتين الخليجيتبن سيكون القصد منها ظاهريًا طمأنة تلك الدول من الاتفاق النووى الإيرانى، أما الهدف الخفى منها هو الضغط على الموقف الحاسم للمملكة العربية تجاه المشروع الفارسى الذي يستهدف الهيمنة على المنطقة.

وأكد حمدون أن وحدة الموقف الخليجي تجاه المشروع الفارسى حالة خليجية وجودية منذ قدوم "الخمينى" للسلطة فى إيران.

وبدأ وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم، جولة خليجية تشمل الكويت وقطر فضلاً عن دولة العراق، في حين استبقت المملكة العربية السعودية الزيارة بإرسال وزير خارجيتها عادل الجبير إلى الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية الايرانية في بيان صادرعنها، أن ظريف سيبحث "آخر نتائج المفاوضات النووية والعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية".

وقال السفير الإيراني لدى الكويت إن ظريف، يحمل فى زيارته إلى الكويت، المقررة اليوم الأحد، رسالة طمأنة لدرء القلق الخليجى من الملف النووى الإيرانى.

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مصر 365

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