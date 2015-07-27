الأردن يحرك شكوى ضد إقامة مطار تمناع الإسرائيلى

جددت وزارة النقل الأردنية اليوم الأحد رفضها لإقامة مطار تمناع الإسرائيلى بموقعه الحالى قرب مطار الملك حسين الدولى فى العقبة، كما حركت شكوى لأمور تتعلق بالسلامة الجوية.

وقال رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم الطيران المدنى الأردنية الكابتن كابرييل سيفزتيان - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - "إن وزارة النقل ممثلة بالهيئة خاطبت رئيس منظمة الطيران المدنى الدولى لشرح الموقف الأردنى الرافض لإنشاء مطار تمناع الإسرائيلي".

وأكد أن إنشاء المطار قرب مطار الملك حسين الدولى بالعقبة يعتبر مخالفا لأتفاقية شيكاغو 1944 ومتطلبات السلامة العامة الواجب إتباعها عند تصميم أى مطار جديد، قائلا "إنه تم الحديث عن حتمية وجود تعد على سيادة الأجواء الأردنية عند إقتراب وهبوط الطائرات فى مطار تمناع بالإضافة إلى تعريض سلامة الطائرات العاملة فى مطار الملك حسين الدولى للخطر".

وأفاد بأن رئيس منظمة الطيران المدنى الدولى رد بأنه قام بالأتصال مع الجانب الإسرائيلى لمناقشة موضوع المطار، مشيرا إلى أنه يتوفر للجانب الأردنى خيار عقد إتفاقية مع المنظمة الدولية لتوفير خبراء فنيين لدراسة اعتراض الجانب الاردنى لإقامة المطار وآثاره على سلامة الحركة الجوية فى المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال أن الحكومة الأردنية لم تغير موقفها على الإطلاق إزاء موضوع مطار تمناع والمتمثل بالرفض التام لإقامته فى موقعه الحالى إضافة إلى أن العمل قائم على سلسلة الإجراءات التى تحدثت عنها فى وقت سابق وذلك بإخطار منظمة الطيران الدولى.

وأضاف "إننا على إتصال مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بخصوص هذا الموضوع، كما أكدت على أن هدفنا الأساسى فيما يتعلق بموضوع المطار هو ضمان عدم انتهاك السيادة الأردنية والحفاظ على أمن وسلامة الطيران فى أجوائنا".

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