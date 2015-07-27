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وزير الدفاع السعودى يبحث مع هادى الجهود المبذولة لإعادة الشرعية باليمن

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وزير الدفاع السعودى يبحث مع هادى الجهود المبذولة لإعادة الشرعية باليمن وزير الدفاع السعودى يبحث مع هادى الجهود المبذولة لإعادة الشرعية باليمن
بحث ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الجهود المبذولة لإعادة الشرعية فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى وزير الدفاع تلقى اتصالاً هاتفيًا اليوم الأحد من الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع فى الساحة اليمنية".

وأضافت "واس" أن الأمير محمد بن سلمان والرئيس هادى بحثا أيضا "الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى مرحلة إعادة الأمل الذى تقوده المملكة العربية السعودية بما يحقق عودة الاستقرار والشرعية فى اليمنية ".

وأوضحت أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال "مجالات الإغاثة وتسخير المملكة كل الإمكانيات لتوصيل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للشعب اليمنى خلال الهدنة الإنسانية التى تبدأ اليوم لمدة خمسة أيام".

ويأتى الاتصال الذى أجراه الرئيس اليمنى مساء اليوم مع وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان عقب اللقاء الذى عقده هادى مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال زيارته العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) من الرياض أن الجانبين الاممى والرئيس اليمنى بحثا خلال اللقاء المستجدات الراهنة فى اليمن، خصوصاً فى مدينة عدن التى حُررت من مليشيات الحوثيين.

وجرى خلال اللقاء، الذى حضره نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، نقاش آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم .2216

وتأتى زيارة ولد الشيخ بعد إعلان "التحالف العربي" أمس السبت، هدنة إنسانية لخمسة أيام.

ودعا هادي، إلى "احترام الهدنة لما من شأنه وصول مزيد من المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى مختلف المحافظات التى تعانى من أوضاع إنسانية سيئة".

وأشار إلى أن "عدن باتت تستقبل بعد تحريرها المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية عبر المطار والموانئ".

كما وجه دعوة لولد الشيخ إلى زيارة المحافظة، للاطلاع على حجم الدمار الذى لحق بها جراء أعمال العنف التى مارستها المليشيات الحوثية والمخلوع على عبدالله صالح ، طبقا لـ "سبأ" اليمنية الرسمية التى تبث من الرياض .
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