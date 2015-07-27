اختطاف مستشار بمحكمة استئناف ليبية من قبل داعش

أعلنت المنظمة الليبية للقضاة اليوم الأحد عن اختطاف المستشار بمحكمة استئناف مدينة "الخمس " الليبية سالم محمد النملى من قبل مجموعة مسلحة تتبع «تنظيم داعش» فى سرت، وذلك أثناء مروره على بوابة هراوة الغربية وبمجرد التعرف على صفته تم القبض عليه واقتياده لمكان غير معلوم وإخلاء سبيل من معه.

وذكرت اليوم بوابة الوسط الاخبارية الليبية أن هذه العملية التى وقعت منذ يومين تأتى ضمن سلسلة من عمليات الاختطاف والاغتيال التى تطال القضاة وأعضاء النيابة والمحامين منذ عامين؛ وخاصة فى المناطق التى يتواجد فيها تنظيم داعش مثل درنة وبنغازى وسرت.

وفى الوقت ذاته أصدرت المنظمة الليبية للقضاة بيانًا اليوم أدانت فيه عملية اختطاف المستشار بمحكمة استئناف الخمس، سالم محمد النملى، الذى اختطف منذ يومين من قبل مجموعة مسلحة تتبع «تنظيم داعش» فى سرت.

وطالبت كل الجهات الرسمية ومؤسسات وأجهزة الدولة بتوحيد الجهود والعمل على إطلاق سراح الزميل ومقاومة هذا التنظيم الإرهابى.

كما ناشدت المنظمة شيوخ القبائل والأعيان والحكماء والفقهاء ومؤسسات المجتمع المدنى وكل الشخصيات الوطنية بالتصدى لظاهرة الاختطاف والاختفاء القسرى.

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