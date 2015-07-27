الحوثيون يشنون هجوما فى جنوب اليمن رغم الهدنة

قصف المتمردون الحوثيون بعنف منطقة فى محافظة تعز فى جنوب اليمن وذلك بعيد بدء سريان هدنة انسانية لخمسة ايام دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الاحد-الاثنين، كما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود أن المتمردين اطلقوا قذائف الدبابات على احياء سكنية فى جبل صبر، فى حين بدا أن الهدنة كانت لا تزال صامدة فى العاصمة صنعاء وفى وسط البلاد، بحسب مسؤولين وسكان.

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