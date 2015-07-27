رئيس جريدة "ميدان الجنوب": مبادرة "اليوم السابع" نابعة من وازع وطنى

قال أشرف الهلالى رئيس مجلس إدارة جريدة ميدان الجنوب، التى تصدر بمحافظة الأقصر، إن مبادرة "اليوم السابع" نابعة من وازع وطنى، وستلعب دورًا كبيرًا لدعم الصحافة الإقليمية، لأن جميع الصحف بها العشرات من المواهب الصحفية الشابة المنتشرة بمحافظات مصر ، وتستحق التقدير والاهتمام من نقابة الصحفيين.

وأضاف أشرف الهلالى، أن الدعم لابد أن يتوافر من الدولة بجانب بعض رجال الأعمال المهتمين بالمجال الصحفى، وخصوصاً أن معظم الجرائد الإقليمية يديرها مجموعة من الصحفيين الشباب، ولا يوجد إعلانات تغطى الأعداد، خاصة فى محافظة الأقصر التى كانت تعتمد على السياحة، وأنهار هذا القطاع الآن.

وشدد رئيس مجلس إدارة جريدة ميدان الجنوب، أن مثل تلك المبادرات يكون لها صدى ودور كبير لدعم الصحف المحلية والإقليمية، وأن دور "اليوم السابع" فى هذا الأمر ينبع من الوطنية الكبيرة فى العمل الصحفى والاهتمام بالمحافظات بأكلمها، مضيفًا أنه يتمنى أن يجد المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين فى مقدمة تلك المبادرة، لمسادنتها بكل قوة للرقى بمستوى الإعلام المحلى فى المحافظات.