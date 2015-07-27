أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس جريدة "ميدان الجنوب": مبادرة "اليوم السابع" نابعة من وازع وطنى

Google+ Print
رئيس جريدة "ميدان الجنوب": مبادرة "اليوم السابع" نابعة من وازع وطنى رئيس جريدة "ميدان الجنوب": مبادرة "اليوم السابع" نابعة من وازع وطنى
قال أشرف الهلالى رئيس مجلس إدارة جريدة ميدان الجنوب، التى تصدر بمحافظة الأقصر، إن مبادرة "اليوم السابع" نابعة من وازع وطنى، وستلعب دورًا كبيرًا لدعم الصحافة الإقليمية، لأن جميع الصحف بها العشرات من المواهب الصحفية الشابة المنتشرة بمحافظات ، وتستحق التقدير والاهتمام من نقابة الصحفيين.

وأضاف أشرف الهلالى، أن الدعم لابد أن يتوافر من الدولة بجانب بعض رجال الأعمال المهتمين بالمجال الصحفى، وخصوصاً أن معظم الجرائد الإقليمية يديرها مجموعة من الصحفيين الشباب، ولا يوجد إعلانات تغطى الأعداد، خاصة فى محافظة الأقصر التى كانت تعتمد على السياحة، وأنهار هذا القطاع الآن.

وشدد رئيس مجلس إدارة جريدة ميدان الجنوب، أن مثل تلك المبادرات يكون لها صدى ودور كبير لدعم الصحف المحلية والإقليمية، وأن دور "اليوم السابع" فى هذا الأمر ينبع من الوطنية الكبيرة فى العمل الصحفى والاهتمام بالمحافظات بأكلمها، مضيفًا أنه يتمنى أن يجد المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين فى مقدمة تلك المبادرة، لمسادنتها بكل قوة للرقى بمستوى الإعلام المحلى فى المحافظات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة