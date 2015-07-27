أمير محروس يتألق مع جنوى ضد أودينيزي

تألق اللاعب المصري الإيطالي أمير محروس جناح فريق الشباب بجنوى في أول مباراة ودية يخوضها مع الفريق الأول بالنادي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني.

وكان جنوى قد خاض مباراة ودية أمام أودينيزي انتهت بفوز الأخير 2-1، بمشاركة أمير المصري.

جاسبيريني دفع باللاعب المصري صاحب الـ 17 عاماً في التشكيل الأساسي للفريق في مركزي الجناح الأيسر ثم الجناح الأيمن.

ودفع تألق محروس وظهوره بشكل جيد جاسبيريني، لإعطاءه الفرصة للعب كامل دقائق المباراة.

وتحدث تقرير صحيفة IL Secolo xix الإيطالية عن أمير عقب اللقاء: " بالرغم من أنه لاعب أعسر، إلا أن مهارته جعلت جاسبيريني يضعه في مركز الجناح الأيمن، ليظهر اللاعب مهارة عالية".

وأضافت: "أمير هو أحد أبناء مدينة سافونا مثله مثل المصري الأصل الآخر ستيفان الشعراوي، وجاسبريني مهتم به جداً، وسنرى مستقبلا ماذا سيحدث".

ويعد أمير أحد المواهب المُهملة من جانب المنتخبات المصرية، خاصةً وأنه يحمل الجنسية المصرية نسبةً لوالده، والإيطالية نسبةً لوالدته.

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يذكر أن أمير شارك أيضاً الأسبوع الماضي في مباراة ودية مع الفريق الأول لجنوى وصنع بها 3 أهداف، ولكنها كانت أحد أمام فرق الهواة " فال ستوباي "، إلا أن المباراة الاخيرة كانت هي الأولى له أمام أحد فرق الدوري الإيطالي وهو فريق أودينيزي.