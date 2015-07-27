"المصريين الأحرار": فعاليات للحزب بجميع المحافظات أثناء حفل افتتاح القناة

أعلن الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، عن تنظيم الحزب فعاليات بكل المحافظات، بالتزامن مع احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر 6 أغسطس المقبل، موضحاً:" نطبع الآن أعلام مصرية وشعارات القناة الجديدة، ويتم توزيعها من خلال أمانات المحافظات، لتكون بداخل كل بيت مصرى، لتشارك بالتجمعات التى ستحتفل أثناء افتتاح القناة".

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور أيمن أبو العلا القيادى بالحزب ينظم أيضاً فعالية خلال أيام، بمنطقة أكتوبر، ومسيرة بالسيارات للاحتفال بقناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن الحزب يكثف من تركيزه على الجانب الآخر بالمقاعد الفردية، ليكون له كتلة قوية فى البرلمان المقبل.

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