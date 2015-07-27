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5 نصائح للحفاظ على بشرتك أهمها تناول الأسماك

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5 نصائح للحفاظ على بشرتك أهمها تناول الأسماك 5 نصائح للحفاظ على بشرتك أهمها تناول الأسماك
يعد الغذاء أحيانا علاج لبعض الداء، والغذاء الصحى يمنح الجسم الصحة والقدرة على تحمل ضغوط الحياة، وأيضا يحافظ على البشرة والشعر وكل مكونات الجسم.

وحول هذا تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن هناك علاقة قوية بين الغذاء الصحى وبين مظهر وصحة البشرة، وأفضل الأطعمة هو الغذاء غير الغنى بالدهون .

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح الهامة للحفاظ على بشرتك والحد من تعرضها لمظاهر الشيخوخة، ومنها:

1- الإكثار من تناول الماء لأنه يرطب بشرتك.
>2- تناول العصائر الطازجة غير المضاف إليها السكر.
>3- تناول الخضراوات والفواكهة الغنية بالألياف لأنها تزيد من فرص تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله
>4- ، كالبرتقال والجزر والخيار والخس.
>5- عليك تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتايمن سى ، كالبرتقال والجزر والكيوى ، وذلك يرجع إلى دورها فى تاخر ظهور علامات الكبر.
>6- تناول الأسماك يحافظ على صحة بشرتك.

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