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مركز هداية يبحث مع وفد سنغافوري التعاون المشترك

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مركز هداية يبحث مع وفد سنغافوري التعاون المشترك مركز هداية يبحث مع وفد سنغافوري التعاون المشترك

بحث مركز «هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف» مع وفد من معهد دراسات جنوب شرق آسيا بجمهورية سنغافورة أوجه التعاون المشتركة في مجالات البحوث والتحليل والتدريب وبناء القدرات في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقدم مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هداية خلال لقائه الوفد السنغافوري برئاسة الدكتور أوي كي بينج نائب مدير المعهد، شرحاً حول رسالة المركز وأهدافه وتفرده في مجال مكافحة التطرف العنيف، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدا أهمية الشراكة بين مركز هداية ومعهد دراسات جنوب شرق آسيا.

من جانبه أشاد الدكتور بينج بدور المركز وإسهاماته الفعالة مع المجتمع الدولي للوقاية من التطرف العنيف.

 وأعرب خلال اللقاء، الذي حضره شاون فيليب جروس نائب رئيس بعثة جمهورية سنغافورة لدى الدولة، عن رغبته في التعاون مع المركز لاسيما فيما يتعلق بمبادرات «الدبلوماسية الثقافية».

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