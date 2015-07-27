«سند» لذوي الإعاقة في أجندة هيئة تنمية المجتمع

صممت إدارة الرعاية والدمج في هيئة تنمية المجتمع حقيبة سند التدريبية للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن مبادرات الهيئة لتدريب الاشخاص على التعامل معهم، بهدف تحقيق رؤية مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، ودمج الاشخاص من ذوي الاعاقة في مختلف مجالات الحياة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون على رأسها التعليم والصحة والعمل فضلا عن ممارسة جميع الأنشطة الاجتماعية.

وتم اعتماد مادتها العلمية من قبل جامعة الإمارات، وتضمنت الحقيبة ثلاثة أجزاء رئيسية وهي دليل البرنامج والمحتوى العلمي ومذكرة المتدرب وبطاقات قياس الأداء ومقاييس الاتجاهات والتقييم، حيث تهدف الهيئة إلى تطوير معارف وقدرات موظفيها للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى تأهيلهم لتقديم خدمات ذات جودة عالية للأشخاص من هذه الشريحة، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا سفراء لنشر ثقافة مجتمعية تقوم على دعم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.

ويقسم المحتوى العلمي إلى قسمين وهما المعارف الأساسية في الإعاقة ويتضمن أولاً تعريف الإعاقة وتصنيف الإعاقة (أنواع الإعاقة والمحكات التشخيصية وأهلية الخدمات) وثانياً كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة وثالثا الوقاية من الإعاقة.

فيما يتضمن القسم الثاني وهو العمل (توجيه السلوك) من أجل الإعاقة على خدمات التأهيل لذوي الإعاقة والدمج الاجتماعي وقانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق ذوي الإعاقة في إمارة دبي ومبادرة مجتمعي مكان للجميع وبعض الخدمات والمزايا المقدمة لذوي الإعاقة في دبي وبعض خدمات هيئة تنمية المجتمع لذوي الإعاقة في دبي.