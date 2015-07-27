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انطلاق صيف بلادي 2015 في المنطقة الغربية

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انطلاق صيف بلادي 2015 في المنطقة الغربية انطلاق صيف بلادي 2015 في المنطقة الغربية

انطلقت أمس فعاليات صيف بلادي 2015 بالمركز الثقافي والمجتمعي بالمنطقة الغربية الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل. يشارك في البرنامج حتى الآن 165 طالباً وطالبة من أعمار 8 سنوات حتى 18 سنة.

وقال كردوس عبدالله كردوس العامري مدير مركز وزارة الثقافة بالمنطقة الغربية إن برنامج صيف بلادي لهذا العام حافل بالأنشطة التي تسهم في تنمية المهارات الفنية والرياضية والاجتماعية للطلاب والطالبات ويركز على جانب الإبداع والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبدعين كما يعزز الهوية الوطنية لدى أبنائنا وبناتنا وينمي روح الولاء والإنتماء للوطن كما أنه يشغل أوقات فراغ الطلاب بما هو مفيد ونافع.

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