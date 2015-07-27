اختتام حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية في شرطة دبي

شهد العميد عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، حفل ختام حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية الذي أقيم أمس في فندق ريتزكارلتون، وذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونين مع الإدارة العامة.

وأشاد العميد الغيثي بالنجاح الكبير الذي حققته حملة التوعية بمخاطر الألعاب النارية للعام 2015، كاشفا عن وصول عدد المتفاعلين معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحساب الحملة وحسابات المتعاونين والجمهور، إلى 130 ألفاً و600 متفاعل، كما تمت توعية الجمهور عبر تنظيم 23 فعالية خلال فترة الحملة في مختلف المراكز التجارية والأندية الثقافية والرياضية والخيم الرمضانية والمستشفيات والعيادات الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحملة في دبي وتفاعل مختلف شرائح المجتمع معها، ساهما في الإعلان عن تنظيم حملة بمخاطر الألعاب النارية في العام المقبل في جميع إمارات الدولة.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى جاهدة للحد من الألعاب النارية، ولذلك بادرت منذ أعوام بإطلاق حملات التوعية بمخاطرها وتسخير كافة إمكانياتها للحد منها، إضافة إلى الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة، حيث بلغت ضبطيات حملة هذا العام 23 من المحلات التجارية والأشخاص المروجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.