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6 أطعمة للتخلص من الكرش أهمها البصل والطماطم

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6 أطعمة للتخلص من الكرش أهمها البصل والطماطم 6 أطعمة للتخلص من الكرش أهمها البصل والطماطم
يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة بروز البطن وظهور ، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة تساهم فى ظهور الكرش وأطعمة أخرى يمكنها أن تخلصك من هذه المشكلة؟

وفى هذا السياق تقدم الدكتورة رهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة والنصائح التى تخلصك من "الكرش" ومنها:

1- البصل، يساعد الجسم على زيادة حرق ، وذلك يرجع إلى احتوائه على مادة يطلق عليها "الكيرسيتين"، وهذه المادة تساعد على تخلصك من الدهون فى الجسم.
>2- الطماطم، تساعد على شعورك بالشبع لفترات طويلة وتنظم حركة الجهاز الهضمى.
>3- المشروم، يساعد على زيادة ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم، ويتسبب فى تنظيم نسبة الكولسترول و السكر و الدهون الثلاثية فى الدم.
>4- الخيار، يرجع احتوائه على نسبة عالية من الألياف إلى مساعدته على القضاء على البطن.
>5- الفاصوليا الخضراء، تناولها يساهم فى شعورك بالشبع لفترة طويلة.
>6- الجريب فروت يساهم فى تنظيم نسبة السكر فى الدم ويقضى على الدهون المتراكمة فى الجسم.

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مصر 365

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