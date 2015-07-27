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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق العين السخنة القطامية

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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق العين السخنة القطامية إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق العين السخنة القطامية
شهد طريق السخنة القطامية اتجاه السويس مساء اليوم تصادم سيارتين ملاكى، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتوقف الطريق قرابة 15 دقيقة.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس إخطاراً من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق السخنة القطامية بالقرب من منطقة واحة محمد، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص بكسور وجروح قطعية.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى بالقاهرة وإعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخرى بشكل طبيعى بعد رفع مخلفات الحادث، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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