مقتل شاب إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى جثة شاب فى بداية العقد الثانى من العمر، إثر إصابته بثلاث طلقات متفرقة بالجسم ينتمى لعائلة الدقون عقب تجدد خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة أبو ستة بناحية قرية العبادلة دائرة مركز المراغة.

استقبل مستشفى المراغة المركزى جثة شاب فى بداية العقد الثانى من العمر، إثر إصابته بثلاث طلقات متفرقة بالجسم عقب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين .

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز المراغة يفيد بوفاة شاب على إثر تجدد خصومة ثأرية.

وبالاتتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث، بوصول جمال ع م ع 23 عاما حاصل على ليسانس أصول دين ويقيم بناحية العبادله دائرة المركز ينتمى لعائلة الدقون إلى استقبال مستشفى المراغة المركزى " جثة هامدة " أثر إصابته بعدد "3" طلقات نارية بالصدر وبسؤال خال المتوفـى يقيم بذات الناحية اتهم ا ع و ب ع و خ ه ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة أبو ستة بارتكاب الواقعة لارتباط العائلتين بحادث ثأرية.

كما أشارت التحريات إلى ارتباط عائلة المجنى عليه وعائلة "أبو ستة" بالحادث الثأرى المحرر عنه المحضر رقم 3687 إدارى المركز لسنة 2014 والناجم عن مقتل المدعو حسان محمد خليفة حسان ينتمى لعائلة "أبو ستة" وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3271 إدارى المركز وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.